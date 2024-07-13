Матс Виландер назвал сильные стороны Паолини и Крейчиковой перед финалом Уимблдона-2024

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер поделился ожиданиями от предстоящего финала женского Уимблдона-2024 между седьмой ракеткой мира Ясмин Паолини из Италии и представительницей Чехии Барборой Крейчиковой (32-й номер рейтинга WTA).

«Чешская теннисистка знает тактику тенниса, и ей нравится играть против таких сильных атакующих спортсменок, как Остапенко или Рыбакина. Она может подрезать мяч и хорошо сыграть в защите.

Против Паолини будет другой матч, потому что итальянка намного опаснее, у неё руки лучше, чем у казахстанки и латвийки. Паолини делает мало эйсов, но её подачу сложно атаковать, потому что она летит очень низко из-за маленького роста Ясмин.

Так что у нас будет отличный женский финал, не самого высоком уровня, но то, как спортсменки будут бороться, будет самым интересным в этом матче», — приводит слова Виландера Eurosport.

Финальный матч женского одиночного разряда Уимблдона-2024 между Паолини и Крейчиковой пройдёт сегодня, 13 июля, на Центральном корте и начнётся не ранее 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.