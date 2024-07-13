Стали известны первые соперники Надаля и Рууда в парном разряде турнира в Бостаде

Стала известна жеребьёвка парного разряда грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль и восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд сыграют со вторыми сеяными аргентинским теннисистом Гидо Андреосси и мексиканским теннисистом Мигель-Анхелем Рейес-Варелой.

В одиночном разряде на турнире сыграют несколько представителей топ-10 мирового рейтинга АТР – Янник Синнер (Италия, 1), Андрей Рублёв (Россия, 6), Каспер Рууд (Норвегия, 8). Рафаэль Надаль получил уайлд-кард в основную сетку.

Напомним, грунтовый турнир в Бостаде является этапом подготовки Рафаэля Надаля к Олимпийским играм в Париже (Франция), которые состоятся на грунтовых кортах «Ролан Гаррос». Испанец примет участие не только в одиночном турнире, но и в парном с Карлосом Алькарасом. Ранее стало известно, что Рафаэль Надаль провёл первую тренировку в Бостаде.