Серена Уильямс поделилась фото в коротком розовом платьице

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде американская теннисистка Серена Уильямс поделилась фотографией в соцсетях.

Фото: Из личного архива Серены Уильямс

«Что за вечеринка», — бывшая первая ракетка мира подписала фото в розовом мини-платьице и поставила эмодзи «искрящееся сердце».

11 июля в Лос-Анджелесе (США) прошла 32-я ежегодная церемония ESPY Awards, на которой определяются лучшие игроки, команды и моменты в мире спорта. Ведущей мероприятия была Серена Уильямс.

Напомним, американская спортсменка завершила спортивную карьеру в 2022 году на Открытом чемпионате США в возрасте 40 лет. Недавно Серена Уильямс, говоря о потенциальном возвращении в теннис, сообщила, что хотела бы вернуться на «последний танец».