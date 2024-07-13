ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Серена Уильямс поделилась фото в коротком розовом платьице

Серена Уильямс поделилась фото в коротком розовом платьице
Комментарии

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде американская теннисистка Серена Уильямс поделилась фотографией в соцсетях.

Фото: Из личного архива Серены Уильямс

«Что за вечеринка», — бывшая первая ракетка мира подписала фото в розовом мини-платьице и поставила эмодзи «искрящееся сердце».

11 июля в Лос-Анджелесе (США) прошла 32-я ежегодная церемония ESPY Awards, на которой определяются лучшие игроки, команды и моменты в мире спорта. Ведущей мероприятия была Серена Уильямс.

Напомним, американская спортсменка завершила спортивную карьеру в 2022 году на Открытом чемпионате США в возрасте 40 лет. Недавно Серена Уильямс, говоря о потенциальном возвращении в теннис, сообщила, что хотела бы вернуться на «последний танец».

Материалы по теме
Серена никак не может забыть Шарапову. Она написала о Марии ироничную песню с издёвкой
Серена никак не может забыть Шарапову. Она написала о Марии ироничную песню с издёвкой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android