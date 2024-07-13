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Впервые с 1977 года обе финалистки женского Уимблдона старше 27 лет

Впервые с 1977 года обе финалистки женского Уимблдона старше 27 лет
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Сегодня, 13 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт финальный матч женского одиночного разряда Уимблдона-2024. 32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова встретится с седьмой ракеткой мира итальянской теннисисткой Ясмин Паолини. Впервые с 1977 года обе финалистки Уимблдона в женском одиночном разряде старше 27 лет.

Уимблдон (ж). Финал
13 июля 2024, суббота. 16:10 МСК
Барбора Крейчикова
32
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
2
0
         
Ясмин Паолини
7
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

Матч состоится на Центральном корте и начнётся не ранее 16:10 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала женского одиночного разряда Уимблдона-2024.

В полуфинале Паолини обыграла 37-ю ракетку мира хорватскую теннисистку Донну Векич со счётом 2:6, 6:4, 7:6 (10:8). Крейчикова в 1/2 финала обошла четвёртую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

Ранее встреча теннисисток была на Australian Open — 2018. Крейчикова разгромила Паолини в первом раунде квалификации Australian Open — 2018 со счётом 6:2, 6:1.

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