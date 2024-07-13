Финал Уимблдона-2024 одним фактом повторяет встречу Радукану с Фернандес на US Open — 2021

Финал женского одиночного разряда Уимблдона-2024 станет третьим на мэйджоре за последние пять лет, в котором две теннисистки впервые встретятся друг с другом в основной сетке турнира. Сегодня, 13 июля, в финальном матче сыграют 32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова и седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини.

До этого подобный финал был у британской теннисистки Эммы Радукану против канадской теннисистки Лейлы Фернандес на US Open — 2021 и Барборы Крейчиковой против Анастасии Павлюченковой на «Ролан Гаррос» — 2021.

Финальный матч женского одиночного разряда Уимблдона-2024 между Паолини и Крейчиковой пройдёт сегодня, 13 июля, на Центральном корте и начнётся не ранее 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.