Финал Уимблдона-2024 одним фактом повторяет встречу Радукану с Фернандес на US Open — 2021

Финал женского одиночного разряда Уимблдона-2024 станет третьим на мэйджоре за последние пять лет, в котором две теннисистки впервые встретятся друг с другом в основной сетке турнира. Сегодня, 13 июля, в финальном матче сыграют 32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова и седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини.
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До этого подобный финал был у британской теннисистки Эммы Радукану против канадской теннисистки Лейлы Фернандес на US Open — 2021 и Барборы Крейчиковой против Анастасии Павлюченковой на «Ролан Гаррос» — 2021.
Финальный матч женского одиночного разряда Уимблдона-2024 между Паолини и Крейчиковой пройдёт сегодня, 13 июля, на Центральном корте и начнётся не ранее 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
- 13 июля 2024
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