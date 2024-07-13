Соперником Надаля в первом круге турнира в Бостаде будет сын Бьорна Борга

Стала известна жеребьёвка одиночного разряда грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль в первом круге сыграет с 21-летним шведским теннисистом 467-й ракеткой мира Лео Боргом. Оба теннисиста получили уайлд-кард.

Лео является сыном Бьорна Борга — бывшей первой ракетки мира, 11-кратного победителя турниров «Большого шлема».

Надаль также сыграет на соревнованиях в Швеции в парном разряде вместе c норвежским теннисистом Каспером Руудом.

Напомним, грунтовый турнир в Бостаде является этапом подготовки Рафаэля Надаля к Олимпийским играм в Париже (Франция), которые состоятся на грунтовых кортах «Ролан Гаррос». Испанец примет участие не только в одиночном турнире, но и в парном с Карлосом Алькарасом. Ранее стало известно, что Рафаэль Надаль провёл первую тренировку в Бостаде.