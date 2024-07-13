Мария Шарапова с возлюбленным пришла на финал женского Уимблдона-2024

Чемпионка пяти турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова с возлюбленным — британским миллионером Алексом Гилксом пришла на финальный матч женского Уимблдона-2024.

Фото: Скриншот из трансляции

Сегодня, 13 июля, в финальном матче сыграют 32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова и седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

3 июля исполнилось ровно 20 лет победе Шараповой в Уимблдонском турнире. 3 июля 2004 года она выиграла Уимблдон в 17-летнем возрасте. В финале россиянка победила американскую теннисистку Серену Уильямс со счётом 6:1, 6:4.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.