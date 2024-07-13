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Стала известна сетка турнира в Бостаде, где сыграют Рублёв, Надаль, Рууд и Сафиуллин

Стала известна жеребьёвка одиночного разряда грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). Российский теннисист шестая ракетка мира Андрей Рублёв начнёт соревнования со второго круга. В 1/8 финала он встретится с победителем матча между квалифаером и 127-й ракеткой мира аргентинцем Тьяго Тиранте.

Восьмой сеяный на турнире россиянин Павел Котов в первом круге встретится с чилийцем Кристьяном Гарином, а его соотечественник шестая ракетка соревнований Роман Сафиуллин — с испанцем Роберто Карбальес-Баэной (64-й в рейтинге ATP).

Норвежский теннисист восьмая ракетка мира Каспер Рууд примет старт на турнире со второго круга.

Ранее сообщалось, что 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль в первом круге сыграет с 21-летним шведским теннисистом 467-й ракеткой мира Лео Боргом.

Турнир в Бостаде с призовым фондом € 579 320 пройдёт с 15 по 21 июля.