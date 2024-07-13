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Зендея и Хью Джекман пришли на финал женского Уимблдона-2024

Американская актриса Зендея и австралийский актёр Хью Джекман посетили финал женского одиночного разряда турнира «Большого шлема» Уимблдон-2024.

В финале встречаются 32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова и седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финала женского Уимблдона-2024.

В полуфинале Паолини обыграла 37-ю ракетку мира хорватскую теннисистку Донну Векич со счётом 2:6, 6:4, 7:6 (10:8). Крейчикова в 1/2 финала обошла четвёртую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

До этого встреча теннисисток состоялась на Australian Open — 2018, где Крейчикова разгромила Паолини в первом раунде квалификации Australian Open — 2018 со счётом 6:2, 6:1.

Ранее стало известно, что российская теннисистка Мария Шарапова с возлюбленным также присутствуют на матче.