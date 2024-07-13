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Актёр Том Круз пришёл на финал женского Уимблдона

Актёр Том Круз пришёл на финал женского Уимблдона
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Знаменитый американский актёр Том Круз пришёл посмотреть женский финал Уимблдона-2024. Сегодня, 13 июля, в финальном матче играют 32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова и седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Уимблдон (ж). Финал
13 июля 2024, суббота. 16:10 МСК
Барбора Крейчикова
32
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 		2 4
2 		6 3
         
Ясмин Паолини
7
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

Том Круз – трёхкратный обладатель премии «Золотой глобус» (1990, 1997, 2000), двукратный обладатель премии «Сатурн» (2002, 2022) и четырёхкратный номинант на премию «Оскар». Наиболее известен благодаря картине «Магнолия», серии фильмов «Миссия: Невыполнима», дилогии «Топ Ган» и других.

На данный момент в финале женского Уимблдона-2024 грядёт третий сет. Первый выиграла Крейчикова со счётом 6:2, а Паолини – второй с аналогичным счётом.

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