Актёр Том Круз пришёл на финал женского Уимблдона
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Знаменитый американский актёр Том Круз пришёл посмотреть женский финал Уимблдона-2024. Сегодня, 13 июля, в финальном матче играют 32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова и седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Уимблдон (ж). Финал
13 июля 2024, суббота. 16:10 МСК
32
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
3-й сет
1 : 1
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|2
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|6
|3
7
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Том Круз – трёхкратный обладатель премии «Золотой глобус» (1990, 1997, 2000), двукратный обладатель премии «Сатурн» (2002, 2022) и четырёхкратный номинант на премию «Оскар». Наиболее известен благодаря картине «Магнолия», серии фильмов «Миссия: Невыполнима», дилогии «Топ Ган» и других.
На данный момент в финале женского Уимблдона-2024 грядёт третий сет. Первый выиграла Крейчикова со счётом 6:2, а Паолини – второй с аналогичным счётом.
Комментарии
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