Актёр Том Круз пришёл на финал женского Уимблдона

Знаменитый американский актёр Том Круз пришёл посмотреть женский финал Уимблдона-2024. Сегодня, 13 июля, в финальном матче играют 32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова и седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Том Круз – трёхкратный обладатель премии «Золотой глобус» (1990, 1997, 2000), двукратный обладатель премии «Сатурн» (2002, 2022) и четырёхкратный номинант на премию «Оскар». Наиболее известен благодаря картине «Магнолия», серии фильмов «Миссия: Невыполнима», дилогии «Топ Ган» и других.

На данный момент в финале женского Уимблдона-2024 грядёт третий сет. Первый выиграла Крейчикова со счётом 6:2, а Паолини – второй с аналогичным счётом.