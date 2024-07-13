Легенды женского тенниса Кинг и Навратилова посетили финал Уимблдона

Бывшие австралийская и американская теннисистки Билли Джин Кинг и Мартина Навратилова являются одними из почётных гостей женского финала Уимблдона-2024. Сегодня, 13 июля, в финальном матче играют 32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова и седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Кинг – победительница 39 турниров «Большого шлема» (12 в одиночке, 16 в паре, 11 в миксте). Навратилова – 59-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» (18 в одиночке, 31 в паре и 10 в миксте).

На данный момент в финале женского Уимблдона-2024 идёт третий сет. Первый выиграла Крейчикова со счётом 6:2, а Паолини – второй с аналогичным счётом.