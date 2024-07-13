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Легенды женского тенниса Кинг и Навратилова посетили финал Уимблдона

Легенды женского тенниса Кинг и Навратилова посетили финал Уимблдона
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Бывшие австралийская и американская теннисистки Билли Джин Кинг и Мартина Навратилова являются одними из почётных гостей женского финала Уимблдона-2024. Сегодня, 13 июля, в финальном матче играют 32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова и седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Уимблдон (ж). Финал
13 июля 2024, суббота. 16:10 МСК
Барбора Крейчикова
32
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 		2 4
2 		6 3
         
Ясмин Паолини
7
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

Кинг – победительница 39 турниров «Большого шлема» (12 в одиночке, 16 в паре, 11 в миксте). Навратилова – 59-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» (18 в одиночке, 31 в паре и 10 в миксте).

На данный момент в финале женского Уимблдона-2024 идёт третий сет. Первый выиграла Крейчикова со счётом 6:2, а Паолини – второй с аналогичным счётом.

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