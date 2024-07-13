Физиотерапевт Медведева обратился к команде по итогам Уимблдона-2024

Эрик Эрнандес, тренер-физиотерапевт чемпиона US Open – 2021, пятой ракетки мира, россиянина Даниила Медведева, поблагодарил команду после Уимблдона-2024.

«Полуфинал Уимблдона-2024. Ещё один отличный опыт на этой поверхности. Спасибо Даниилу и всей команде за эти три недели», — написал Эрнандес в своём аккаунте в социальных сетях.

Напомним, 12 июля пятая ракетка мира Медведев в полуфинале Уимблдона-2024 уступил третьему номеру рейтинга ATP испанцу Карлосу Алькарасу в четырёх сетах. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6 в пользу представителя Испании.

С 26 июля по 11 августа пройдёт Олимпиада-2024 в Париже, в которой планирует принять участие Медведев, олимпийский теннисный турнир будет проводиться на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».