Беккер осудил Кирьоса за высказывания в адрес британского журналиста

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер осудил Ника Кирьоса за его пост в социальных сетях о британском журналисте Эндрю Касле.

Всё началось в прошлом году, когда Кирьос назвал Касла «клоуном» за его высказывания во время финала Уимблдона между Карлосом Алькарасом и Новаком Джоковичем.

В эксклюзивном интервью Metro.co.uk Касл отмахнулся от критики Кирьоса в начале чемпионата этого года и назвал его в ответ «золотым мальчиком», который делает лёгкие замечания, сидя на диване. Однако после совместной работы Касла вместе с Джоном Макинроем во время полуфинала между Новаком Джоковичем и Лоренцо Музетти Кирьос написал:

«Наслаждался тем, что был в кабине с Эндрю Каслом и Джонни Маком сегодня!!! Отлично сыграли друг с другом».

«Я думал, вам не нравится Эндрю (мягко говоря...) Мак — это очевидно, ведь он лучший комментатор в теннисе», — сказал Беккер.