Джокович — первый игрок в Открытой эре, выходивший в 10 финалов на трёх ТБШ

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал первым игроком в Открытой эре, которому удалось выйти в 10 финалов на трёх турнирах «Большого шлема». Теннисист как минимум 10 раз выходил в финалы US Open, Australian Open и Уимблдона.

Отметим, что для 37-летнего серба текущий сезон стал 16-м, в котором он сыграет хотя бы в одном финале мэйджора. Это абсолютный рекорд в истории Открытой эры (с 1968 года).

Напомним, 12 июля Джокович (2) вышел в финал Уимблдона-2024, обыграв 25-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти (25). Встреча теннисистов завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:2), 6:4 в пользу Джоковича. В финале серб сразится с действующим чемпионом соревнований испанцем Карлосом Алькарасом (3).