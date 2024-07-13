«Опять он тут слоняется без дела». Кирьос ответил Беккеру

Австралийский теннисист Ник Кирьос ответил шестикратному победителю турниров «Большого шлема» Борису Беккеру, который ранее осудил его за высказывания в адрес журналиста Эндрю Касла.

«И вот он снова здесь. Просто слоняется без дела, лол», — написал Кирьос.

Напомним, после совместной работы Касла вместе с Джоном Макинроем во время полуфинала между Новаком Джоковичем и Лоренцо Музетти Кирьос написал:

«Наслаждался тем, что был в кабине с Эндрю Каслом и Джонни Маком сегодня!!! Отлично сыграли друг с другом».

«Я думал, вам не нравится Эндрю (мягко говоря...) Мак — это очевидно, ведь он лучший комментатор в теннисе», — ответил на это Беккер.

Ранее Кирьос рассказал о забавной дискуссии с сыном второй ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича Стефаном.