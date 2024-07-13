Крейчикова стала чемпионкой Уимблдона-2024, в финале обыграв Паолини

32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова стала чемпионкой Уимблдона-2024. В финале она одолела седьмую ракетку мира итальянскую теннисистку Ясмин Паолини. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 6:2, 2:6, 6:4.
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Встреча продолжалась 1 час 56 минут. В её рамках Крейчикова шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Паолини три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
Ранее встреча теннисисток была на Australian Open — 2018. Крейчикова разгромила Паолини в первом раунде квалификации Australian Open — 2018 со счётом 6:2, 6:1.
Отметим, что Паолини уступила во втором финале турнира «Большого шлема» подряд. Ранее она не смогла обыграть Игу Свёнтек в финале «Ролан Гаррос» — 2024. По итогам Уимблдона-2024 Крейчикова вернётся в топ-10 рейтинга WTA и станет седьмой в Чемпионской гонке.
- 13 июля 2024
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