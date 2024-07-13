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Крейчикова стала чемпионкой Уимблдона-2024, в финале обыграв Паолини

Крейчикова стала чемпионкой Уимблдона-2024, в финале обыграв Паолини
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32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова стала чемпионкой Уимблдона-2024. В финале она одолела седьмую ракетку мира итальянскую теннисистку Ясмин Паолини. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 6:2, 2:6, 6:4.

Уимблдон (ж). Финал
13 июля 2024, суббота. 16:10 МСК
Барбора Крейчикова
32
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
2 		6 4
         
Ясмин Паолини
7
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

Встреча продолжалась 1 час 56 минут. В её рамках Крейчикова шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Паолини три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Ранее встреча теннисисток была на Australian Open — 2018. Крейчикова разгромила Паолини в первом раунде квалификации Australian Open — 2018 со счётом 6:2, 6:1.

Отметим, что Паолини уступила во втором финале турнира «Большого шлема» подряд. Ранее она не смогла обыграть Игу Свёнтек в финале «Ролан Гаррос» — 2024. По итогам Уимблдона-2024 Крейчикова вернётся в топ-10 рейтинга WTA и станет седьмой в Чемпионской гонке.

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