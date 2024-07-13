Медведев объяснил разницу между Алькарасом и «Большой тройкой»

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сравнил испанца Карлоса Алькараса с «Большой тройкой».

«Я играл с «Большой тройкой», когда они были, скажем так, уже «старыми» – после 30. Есть разница. Все они разные. Разные сами по себе, по стилю игры. Мне кажется, нельзя взять что-то у одного и сравнить с другим, потому что, например, Федерер играл на задней линии. У него была великолепная техника, он выходил к сетке. Новак – тоже бэйслайнер, но играет совершенно иначе. Он хорошо защищается и от него всё отскакивает как в пинболе – мяч очень быстро возвращается к тебе. Рафа – совсем другой. Он может стоять за 10 метров от задней линии, но добежать к любому мячу. Его банана-шоты, тот факт, что он левша… Не думаю, что у Карлоса есть что-то от них. У него другой стиль игры», — рассказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

В семи личных встречах с Карлосом Алькарасом Даниил Медведев одержал две победы при пяти поражениях. Три очных матча игроки провели на Уимблдоне — в 2021 году выиграл Медведев, в 2023 и 2024 годах — Алькарас.