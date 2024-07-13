Барбора Крейчикова выиграла второй турнир «Большого шлема» в карьере
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32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова стала чемпионкой Уимблдона-2024 в женском одиночном разряде.
В финале Крейчикова обыграла седьмую ракетку мира итальянскую теннисистку Ясмин Паолини в трёх сетах.
Уимблдон (ж). Финал
13 июля 2024, суббота. 16:10 МСК
32
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|2
|6
|
|6
|4
7
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Это второй титул на турнире «Большого шлема» в карьере 28-летней чешки. Первый свой трофей на ТБШ в одиночном разряде Барбора выиграла в 2021 году – на «Ролан Гаррос». Тогда она в финале обыграла российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову.
У Крейчиковой также есть семь титулов на турнирах «Большого шлема» в парном разряде и три – в миксте. Она была первой ракеткой мира в паре и второй в одиночке.
По итогам Уимблдона-2024 Барбора Крейчикова вернётся в топ-10 мирового рейтинга и станет 10-й ракеткой мира.
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