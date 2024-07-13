Барбора Крейчикова выиграла второй турнир «Большого шлема» в карьере

32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова стала чемпионкой Уимблдона-2024 в женском одиночном разряде.

В финале Крейчикова обыграла седьмую ракетку мира итальянскую теннисистку Ясмин Паолини в трёх сетах.

Это второй титул на турнире «Большого шлема» в карьере 28-летней чешки. Первый свой трофей на ТБШ в одиночном разряде Барбора выиграла в 2021 году – на «Ролан Гаррос». Тогда она в финале обыграла российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову.

У Крейчиковой также есть семь титулов на турнирах «Большого шлема» в парном разряде и три – в миксте. Она была первой ракеткой мира в паре и второй в одиночке.

По итогам Уимблдона-2024 Барбора Крейчикова вернётся в топ-10 мирового рейтинга и станет 10-й ракеткой мира.