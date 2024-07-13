ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ясмин Паолини проиграла второй подряд финал на ТБШ

Ясмин Паолини проиграла второй подряд финал на ТБШ
Комментарии

Седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини проиграла второй подряд финал на турнире «Большого шлема».

В матче за титул на Уимблдоне-2024 итальянка в трёхсетовом матче уступила чешке Барборе Крейчиковой, для которой трофей стал вторым в карьере на турнирах «Большого шлема».

Уимблдон (ж). Финал
13 июля 2024, суббота. 16:10 МСК
Барбора Крейчикова
32
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
2 		6 4
         
Ясмин Паолини
7
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

В июне 2024 года Паолини играла в финале «Ролан Гаррос», где без шансов уступила лидеру мирового рейтинга польской теннисистке Иге Свёнтек. Напомним, Паолини стала первой теннисисткой со времён Серены Уильямс в 2016 году, которой удалось выйти в финалы «Ролан Гаррос» и Уимблдона в один сезон.

Несмотря на поражение в финале Уимблдона-2024, 28-летняя Ясмин Паолини обновит личный рейтинговый рекорд и станет пятой ракеткой мира с понедельника, 15 июля.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android