Ясмин Паолини проиграла второй подряд финал на ТБШ

Седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини проиграла второй подряд финал на турнире «Большого шлема».

В матче за титул на Уимблдоне-2024 итальянка в трёхсетовом матче уступила чешке Барборе Крейчиковой, для которой трофей стал вторым в карьере на турнирах «Большого шлема».

В июне 2024 года Паолини играла в финале «Ролан Гаррос», где без шансов уступила лидеру мирового рейтинга польской теннисистке Иге Свёнтек. Напомним, Паолини стала первой теннисисткой со времён Серены Уильямс в 2016 году, которой удалось выйти в финалы «Ролан Гаррос» и Уимблдона в один сезон.

Несмотря на поражение в финале Уимблдона-2024, 28-летняя Ясмин Паолини обновит личный рейтинговый рекорд и станет пятой ракеткой мира с понедельника, 15 июля.