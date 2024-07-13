Паолини поделилась эмоциями после поражения в финале Уимблдона-2024

Седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини высказалась о своём поражении в финале Уимблдона-2024. В матче за титул она уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой. Встреча завершилась со счётом 6:2, 2:6, 6:4.

«Сегодня мне немного грустно. Стараюсь продолжать улыбаться. Я должна помнить, что сегодня всё ещё хороший день. Я играла в финале Уимблдона. В детстве я смотрела такие матчи по телевизору… Должна сказать, болела я за Федерера», — сказала Паолини в интервью на корте.

Отметим, что Паолини уступила во втором финале турнира «Большого шлема» подряд. Ранее она не смогла обыграть Игу Свёнтек в финале «Ролан Гаррос» — 2024. По итогам Уимблдона-2024 Крейчикова вернётся в топ-10 рейтинга WTA и станет седьмой в Чемпионской гонке.