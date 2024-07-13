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Паолини поделилась эмоциями после поражения в финале Уимблдона-2024

Паолини поделилась эмоциями после поражения в финале Уимблдона-2024
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Седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини высказалась о своём поражении в финале Уимблдона-2024. В матче за титул она уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой. Встреча завершилась со счётом 6:2, 2:6, 6:4.

Уимблдон (ж). Финал
13 июля 2024, суббота. 16:10 МСК
Барбора Крейчикова
32
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
2 		6 4
         
Ясмин Паолини
7
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

«Сегодня мне немного грустно. Стараюсь продолжать улыбаться. Я должна помнить, что сегодня всё ещё хороший день. Я играла в финале Уимблдона. В детстве я смотрела такие матчи по телевизору… Должна сказать, болела я за Федерера», — сказала Паолини в интервью на корте.

Отметим, что Паолини уступила во втором финале турнира «Большого шлема» подряд. Ранее она не смогла обыграть Игу Свёнтек в финале «Ролан Гаррос» — 2024. По итогам Уимблдона-2024 Крейчикова вернётся в топ-10 рейтинга WTA и станет седьмой в Чемпионской гонке.

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