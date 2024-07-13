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Паолини стала шестой теннисисткой в Открытой эре, проигравшей два финала ТБШ за год

Паолини стала шестой теннисисткой в Открытой эре, проигравшей два финала ТБШ за год
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Седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини стала шестой теннисисткой Открытой эры, которая проиграла финалы «Ролан Гаррос» и Уимблдона в один год.

Уимблдон (ж). Финал
13 июля 2024, суббота. 16:10 МСК
Барбора Крейчикова
32
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
2 		6 4
         
Ясмин Паолини
7
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

Ясмин Паолини потерпела поражение во втором финале на турнире «Большого шлема» подряд. В июне 2024 года Паолини играла в финале «Ролан Гаррос», где без шансов уступила лидеру мирового рейтинга польской теннисистке Иге Свёнтек.

Напомним, Паолини стала первой теннисисткой со времён Серены Уильямс в 2016 году, которой удалось выйти в финалы «Ролан Гаррос» и Уимблдона в один сезон.

Несмотря на поражение в финале Уимблдона-2024, 28-летняя Ясмин Паолини обновит личный рейтинговый рекорд и станет пятой ракеткой мира с понедельника, 15 июля.

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