Паолини стала шестой теннисисткой в Открытой эре, проигравшей два финала ТБШ за год

Седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини стала шестой теннисисткой Открытой эры, которая проиграла финалы «Ролан Гаррос» и Уимблдона в один год.

Ясмин Паолини потерпела поражение во втором финале на турнире «Большого шлема» подряд. В июне 2024 года Паолини играла в финале «Ролан Гаррос», где без шансов уступила лидеру мирового рейтинга польской теннисистке Иге Свёнтек.

Напомним, Паолини стала первой теннисисткой со времён Серены Уильямс в 2016 году, которой удалось выйти в финалы «Ролан Гаррос» и Уимблдона в один сезон.

Несмотря на поражение в финале Уимблдона-2024, 28-летняя Ясмин Паолини обновит личный рейтинговый рекорд и станет пятой ракеткой мира с понедельника, 15 июля.