Крейчикова иронично высказалась о победе в финале Уимблдона-2024

32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова поделилась эмоциями после победы в финале Уимблдона-2024. В матче за титул она одолела седьмую ракетку мира итальянскую теннисистку Ясмин Паолини. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 6:2, 2:6, 6:4.

«Думаю, никто в это не верит. Никто не верил в то, что я попала в финал. И никто не верит, что я выиграла Уимблдон», — сказала Крейчикова в интервью на корте.

Это второй титул на турнире «Большого шлема» в карьере 28-летней чешки. Первый свой трофей на ТБШ в одиночном разряде Барбора выиграла в 2021 году – на «Ролан Гаррос». Тогда она в финале обыграла российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову. По итогам Уимблдона-2024 Крейчикова вернётся в топ-10 рейтинга WTA и станет седьмой в Чемпионской гонке.