Паолини потерпела девятое поражение подряд от теннисистки из Чехии
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Седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини уступила чешке Барборе Крейчиковой в финале Уимблдона-2024.
Для Паолини это поражение стало девятым в девяти матчах против теннисисток из Чехии.
Уимблдон (ж). Финал
13 июля 2024, суббота. 16:10 МСК
32
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|6
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|6
|4
7
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Ясмин Паолини потерпела поражение во втором финале на турнире «Большого шлема» подряд. В июне 2024 года Паолини играла в финале «Ролан Гаррос», где без шансов уступила лидеру мирового рейтинга польской теннисистке Иге Свёнтек.
Напомним, Паолини стала первой теннисисткой со времён Серены Уильямс в 2016 году, которой удалось выйти в финалы «Ролан Гаррос» и Уимблдона в один сезон.
Несмотря на поражение в финале Уимблдона-2024, 28-летняя Ясмин Паолини обновит личный рейтинговый рекорд и станет пятой ракеткой мира с понедельника, 15 июля.
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