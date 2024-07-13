Крейчикова — о Новотной: перед смертью она пожелала мне выиграть турнир «Большого шлема»

32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова рассказала, как работа с чемпионкой Уимблдона-1998 Яной Новотной изменила её жизнь.

«Всё, что произошло в тот момент, просто изменило мою жизнь. В период, когда я заканчивала юниоров, я не знала, что мне делать. Я не знала, играть ли мне в теннис или пойти по пути образования. Яна была той, кто сказала мне, что у меня есть потенциал и что я обязательно должна стать профессионалом и попытаться реализовать себя. Перед смертью она пожелала мне выиграть турнир «Большого шлема». Я добилась этого уже в Париже в 2021 году. Для меня это был невероятный момент. Я никогда не мечтала, что выиграю такой же трофей, как Яна в 1998 году», — сказала Крейчикова в интервью на корте.

Сегодня, 13 июля, Крейчикова стала чемпионкой Уимблдона-2024. В финале она одолела седьмую ракетку мира итальянскую теннисистку Ясмин Паолини. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 6:2, 2:6, 6:4.

Всего Яна Новотна выиграла 24 титула в одиночном разряде, включая Итоговый чемпионат WTA – 1997, завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Атланте-1996, была второй ракеткой мира. 17 ноября 2017 года Яна Новотна скончалась после многолетней борьбы с онкологическим заболеванием. Ей было 49 лет.