ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Крейчикова расплакалась у стены чемпионов Уимблдона, увидев имя Яны Новотной

Крейчикова расплакалась у стены чемпионов Уимблдона, увидев имя Яны Новотной
Комментарии

Победительница Уимблдона-2024 чешская теннисистка Барбора Крейчикова не смогла сдержать эмоций у стены чемпионов турнира. В кадр трансляции попал момент, когда Крейчикова расплакалась, увидев имя Яны Новотной в списке всех чемпионок Уимблдона в женском одиночном разряде. В финале Уимблдона-2024 Барбора Крейчикова обыграла седьмую ракетку мира итальянку Ясмин Паолини в трёхсетовом поединке.

Уимблдон (ж). Финал
13 июля 2024, суббота. 16:10 МСК
Барбора Крейчикова
32
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
2 		6 4
         
Ясмин Паолини
7
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

Фото: Скриншот трансляции

Победа принесла чешке второй титул на турнире «Большого шлема». Первый свой трофей на ТБШ в одиночном разряде Барбора выиграла в 2021 году – на «Ролан Гаррос». Тогда она в финале обыграла российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову.

По итогам Уимблдона-2024 Барбора Крейчикова вернётся в топ-10 мирового рейтинга и станет 10-й ракеткой мира.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android