Крейчикова расплакалась у стены чемпионов Уимблдона, увидев имя Яны Новотной

Победительница Уимблдона-2024 чешская теннисистка Барбора Крейчикова не смогла сдержать эмоций у стены чемпионов турнира. В кадр трансляции попал момент, когда Крейчикова расплакалась, увидев имя Яны Новотной в списке всех чемпионок Уимблдона в женском одиночном разряде. В финале Уимблдона-2024 Барбора Крейчикова обыграла седьмую ракетку мира итальянку Ясмин Паолини в трёхсетовом поединке.
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Фото: Скриншот трансляции
Победа принесла чешке второй титул на турнире «Большого шлема». Первый свой трофей на ТБШ в одиночном разряде Барбора выиграла в 2021 году – на «Ролан Гаррос». Тогда она в финале обыграла российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову.
По итогам Уимблдона-2024 Барбора Крейчикова вернётся в топ-10 мирового рейтинга и станет 10-й ракеткой мира.
- 13 июля 2024
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