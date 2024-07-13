Крейчикова стала третьей чешкой, выигравшей Уимблдон в последние 10 лет

32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова стала третьей представительницей своей страны, которая сумела выиграть Уимблдон в последние 10 лет. До этого в турнире побеждали Петра Квитова в 2014-м и Маркета Вондроушова в 2023-м.

Это второй титул на турнире «Большого шлема» в карьере 28-летней чешки. Первый свой трофей на ТБШ в одиночном разряде Барбора выиграла в 2021 году – на «Ролан Гаррос». Тогда она в финале обыграла российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову. По итогам Уимблдона-2024 Крейчикова вернётся в топ-10 рейтинга WTA и станет седьмой в Чемпионской гонке.

Напомним, Паолини стала первой теннисисткой со времён Серены Уильямс в 2016 году, которой удалось выйти в финалы «Ролан Гаррос» и Уимблдона в один сезон.

Несмотря на поражение в финале Уимблдона-2024, 28-летняя Ясмин Паолини обновит личный рейтинговый рекорд и станет пятой ракеткой мира с понедельника, 15 июля.