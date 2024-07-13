Паолини: последние два месяца были просто сумасшедшими

Седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини поблагодарила близких людей и болельщиков за поддержку во время Уимблдона-2024.

«Последние два месяца были просто сумасшедшими. Я хочу поблагодарить мою команду и семью. Они всегда меня поддерживают и в меня верят. Без них меня бы здесь не было. Большое спасибо. Зрители создавали потрясающую атмосферу все эти две недели. Меня так поддерживали. Просто невероятно чувствовать эту любовь. Я получила огромное удовольствие», — сказала Паолини в интервью на корте.

Отметим, что Паолини уступила во втором финале турнира «Большого шлема» подряд. Ранее она не смогла обыграть Игу Свёнтек в финале «Ролан Гаррос» — 2024. Несмотря на поражение в финале Уимблдона-2024, 28-летняя Ясмин Паолини обновит личный рейтинговый рекорд и станет пятой ракеткой мира с понедельника, 15 июля.