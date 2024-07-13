Крейчикова выиграла Уимблдон, имея до этого семь побед в году, меньше было только у Винус

32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова выиграла Уимблдон-2024, в финале обыграв итальянку Ясмин Паолини. Крейчикова выиграла титул на Уимблдоне, до начала турнира одержав всего семь побед в 2024 году. Столько же матчей она выиграла непосредственно на победном для себя турнире.

Меньше выигранных матчей перед победой на Уимблдоне было только у легендарной американской теннисистки Винус Уильямс. В 2000 году она выиграла турнир, имея до этого всего шесть побед в сезоне.

Победа на Уимблдона-2024 принесла 28-летней чешке второй титул на турнире «Большого шлема». Первый свой трофей на ТБШ в одиночном разряде Барбора выиграла в 2021 году – на «Ролан Гаррос». Тогда она в финале обыграла российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову.