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Крейчикова выиграла Уимблдон, имея до этого семь побед в году, меньше было только у Винус

Крейчикова выиграла Уимблдон, имея до этого семь побед в году, меньше было только у Винус
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32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова выиграла Уимблдон-2024, в финале обыграв итальянку Ясмин Паолини. Крейчикова выиграла титул на Уимблдоне, до начала турнира одержав всего семь побед в 2024 году. Столько же матчей она выиграла непосредственно на победном для себя турнире.

Уимблдон (ж). Финал
13 июля 2024, суббота. 16:10 МСК
Барбора Крейчикова
32
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
2 		6 4
         
Ясмин Паолини
7
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

Меньше выигранных матчей перед победой на Уимблдоне было только у легендарной американской теннисистки Винус Уильямс. В 2000 году она выиграла турнир, имея до этого всего шесть побед в сезоне.

Победа на Уимблдона-2024 принесла 28-летней чешке второй титул на турнире «Большого шлема». Первый свой трофей на ТБШ в одиночном разряде Барбора выиграла в 2021 году – на «Ролан Гаррос». Тогда она в финале обыграла российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову.

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