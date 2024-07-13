Крейчикова выиграла Уимблдон, имея до этого семь побед в году, меньше было только у Винус
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32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова выиграла Уимблдон-2024, в финале обыграв итальянку Ясмин Паолини. Крейчикова выиграла титул на Уимблдоне, до начала турнира одержав всего семь побед в 2024 году. Столько же матчей она выиграла непосредственно на победном для себя турнире.
Уимблдон (ж). Финал
13 июля 2024, суббота. 16:10 МСК
32
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|2
|6
|
|6
|4
7
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Меньше выигранных матчей перед победой на Уимблдоне было только у легендарной американской теннисистки Винус Уильямс. В 2000 году она выиграла турнир, имея до этого всего шесть побед в сезоне.
Победа на Уимблдона-2024 принесла 28-летней чешке второй титул на турнире «Большого шлема». Первый свой трофей на ТБШ в одиночном разряде Барбора выиграла в 2021 году – на «Ролан Гаррос». Тогда она в финале обыграла российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову.
Комментарии
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