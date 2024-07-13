Крейчикова стала второй самой низкорейтинговой чемпионкой Уимблдона

32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова стала одной из самых низкорейтинговых чемпионок Уимблдона в женском одиночном разряде. В финале Уимблдона-2024 чешка обыграла итальянскую теннисистку Ясмин Паолини в трёх сетах.

Во время победы на Уимблдоне ниже Крейчиковой в рейтинге находилась только её соотечественница Маркета Вондроушова. В 2023 году Маркета была 42-й ракеткой мира. Среди других низкорейтинговых чемпионок – Елена Рыбакина (23-я в 2022 году) и Винус Уильямс (31-я в 2007 году и 16-я в 2005-м).

Победа на Уимблдона-2024 принесла 28-летней чешке второй титул на турнире «Большого шлема». Первый свой трофей на ТБШ в одиночном разряде Барбора выиграла в 2021 году – на «Ролан Гаррос». Тогда она в финале обыграла российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову.