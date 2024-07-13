ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Крейчикова стала второй самой низкорейтинговой чемпионкой Уимблдона

Крейчикова стала второй самой низкорейтинговой чемпионкой Уимблдона
Аудио-версия:
Комментарии

32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова стала одной из самых низкорейтинговых чемпионок Уимблдона в женском одиночном разряде. В финале Уимблдона-2024 чешка обыграла итальянскую теннисистку Ясмин Паолини в трёх сетах.

Уимблдон (ж). Финал
13 июля 2024, суббота. 16:10 МСК
Барбора Крейчикова
32
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
2 		6 4
         
Ясмин Паолини
7
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

Во время победы на Уимблдоне ниже Крейчиковой в рейтинге находилась только её соотечественница Маркета Вондроушова. В 2023 году Маркета была 42-й ракеткой мира. Среди других низкорейтинговых чемпионок – Елена Рыбакина (23-я в 2022 году) и Винус Уильямс (31-я в 2007 году и 16-я в 2005-м).

Победа на Уимблдона-2024 принесла 28-летней чешке второй титул на турнире «Большого шлема». Первый свой трофей на ТБШ в одиночном разряде Барбора выиграла в 2021 году – на «Ролан Гаррос». Тогда она в финале обыграла российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android