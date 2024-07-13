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Видеообзор финала Уимблдона-2024, в котором Крейчикова в трёх сетах одолела Паолини

Видеообзор финала Уимблдона-2024, в котором Крейчикова в трёх сетах одолела Паолини
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Сегодня, 13 июля, чешская теннисистка Барбора Крейчикова стала чемпионкой Уимблдона-2024. В матче за титул она одолела седьмую ракетку мира итальянскую теннисистку Ясмин Паолини. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 6:2, 2:6, 6:4.

Уимблдон (ж). Финал
13 июля 2024, суббота. 16:10 МСК
Барбора Крейчикова
32
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
2 		6 4
         
Ясмин Паолини
7
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором финального матча Уимблдона-2024, в котором встретились Барбора Крейчикова и Ясмин Паолини.

Видео доступно на YouTube-канале Wimbledon. Права на видео принадлежат Wimbledon (ITF).

Отметим, что Паолини уступила во втором финале турнира «Большого шлема» подряд. Ранее она не смогла обыграть Игу Свёнтек в финале «Ролан Гаррос» — 2024. По итогам Уимблдона-2024 Крейчикова вернётся в топ-10 рейтинга WTA и станет седьмой в Чемпионской гонке.

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