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Фото: Мария Шарапова поздравила Барбору Крейчикову с победой на Уимблдоне-2024

Фото: Мария Шарапова поздравила Барбору Крейчикову с победой на Уимблдоне-2024
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Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова поздравила чешку Барбору Крейчикову с победой на Уимблдоне-2024. Напомним, в финале турнира Крейчикова обыграла итальянку Ясмин Паолини в трёх сетах.

Уимблдон (ж). Финал
13 июля 2024, суббота. 16:10 МСК
Барбора Крейчикова
32
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
2 		6 4
         
Ясмин Паолини
7
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Барбора Крейчикова и Мария Шарапова

Барбора Крейчикова и Мария Шарапова

Фото: Скриншот из трансляции

Мария Шарапова побеждала на Уимблдоне в 2004 году. В этом году россиянка отпраздновала 20-летие своей победы на турнире.

Кроме того, Крейчикова получила поздравления с победой от других победительниц Уимблдона прошлых лет – Кончиты Мартинес (Испания), Марион Бартоли (Франция) и Мартины Навратиловой (США). Чешка сделала небольшой поклон перед титулованными теннисистками.

Крейчикова, Мартинес, Бартоли, Навратилова

Крейчикова, Мартинес, Бартоли, Навратилова

Фото: Скриншот из трансляции

Победа на Уимблдона-2024 принесла Крейчиковой второй титул на турнире «Большого шлема». Первый свой трофей на ТБШ в одиночном разряде Барбора выиграла в 2021 году – на «Ролан Гаррос». Тогда она в финале обыграла российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову.

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