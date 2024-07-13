Фото: Мария Шарапова поздравила Барбору Крейчикову с победой на Уимблдоне-2024

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова поздравила чешку Барбору Крейчикову с победой на Уимблдоне-2024. Напомним, в финале турнира Крейчикова обыграла итальянку Ясмин Паолини в трёх сетах.

Барбора Крейчикова и Мария Шарапова Фото: Скриншот из трансляции

Мария Шарапова побеждала на Уимблдоне в 2004 году. В этом году россиянка отпраздновала 20-летие своей победы на турнире.

Кроме того, Крейчикова получила поздравления с победой от других победительниц Уимблдона прошлых лет – Кончиты Мартинес (Испания), Марион Бартоли (Франция) и Мартины Навратиловой (США). Чешка сделала небольшой поклон перед титулованными теннисистками.

Крейчикова, Мартинес, Бартоли, Навратилова Фото: Скриншот из трансляции

Победа на Уимблдона-2024 принесла Крейчиковой второй титул на турнире «Большого шлема». Первый свой трофей на ТБШ в одиночном разряде Барбора выиграла в 2021 году – на «Ролан Гаррос». Тогда она в финале обыграла российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову.