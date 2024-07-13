Стало известно, какую сумму заработала Крейчикова за победу на Уимблдоне-2024
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32-я ракетка мира чешка Барбора Крейчикова заработала $ 3,5 млн за победу в одиночном разряде Уимблдона-2024. Также 28-летняя теннисистка получит $ 54 тыс. за выход в четвертьфинал в парном разряде.
Уимблдон (ж). Финал
13 июля 2024, суббота. 16:10 МСК
32
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|6
|
|6
|4
7
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Во время победы на Уимблдоне ниже Крейчиковой в рейтинге находилась только её соотечественница Маркета Вондроушова. В 2023 году Маркета была 42-й ракеткой мира. Среди других низкорейтинговых чемпионок – Елена Рыбакина (23-я в 2022 году) и Винус Уильямс (31-я в 2007 году и 16-я в 2005-м).
Победа на Уимблдона-2024 принесла 28-летней чешке второй титул на турнире «Большого шлема». Первый свой трофей на ТБШ в одиночном разряде Барбора выиграла в 2021 году – на «Ролан Гаррос». Тогда она в финале обыграла российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову.
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