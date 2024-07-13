Паолини обратилась к Крейчиковой после поражения в финале Уимблдона
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Седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини обратилась к представительнице Чехии Барборе Крейчиковой после финала Уимблдона-2024.
Уимблдон (ж). Финал
13 июля 2024, суббота. 16:10 МСК
32
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|6
|
|6
|4
7
Ясмин Паолини
Я. Паолини
«Спасибо всем, что пришли. Видеть этот заполненный стадион для меня мечта, ставшая реальностью. Играть здесь, на этом корте. Я поздравляю Барбору. Ты играла невероятно. Ты играешь в такой красивый теннис. Поздравляю тебя и, конечно, твою команду», — сказала Паолини в интервью на корте.
Отметим, что Паолини уступила во втором финале турнира «Большого шлема» подряд. Ранее она не смогла обыграть Игу Свёнтек в финале «Ролан Гаррос» — 2024. Несмотря на поражение в финале Уимблдона-2024, 28-летняя Ясмин Паолини обновит личный рейтинговый рекорд и станет пятой ракеткой мира с понедельника, 15 июля.
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