Паолини впервые в карьере станет пятой ракеткой мира

Итальянская теннисистка Ясмин Паолини, занимающая седьмое место в рейтинге WTA, впервые в карьере станет пятой ракеткой мира. Спортсменка поднимется на две позиции рейтинга благодаря успешному выступлению на Уимблдоне-2024. Сегодня, 13 июля, в матче за титул Паолини уступила представительнице Чехии 32-й ракетке мира Барборе Крейчиковой. Встреча завершилась со счётом 6:2, 2:6, 6:4.

Отметим, что Паолини уступила во втором финале турнира «Большого шлема» подряд. Ранее она не смогла обыграть Игу Свёнтек в финале «Ролан Гаррос» — 2024. По итогам Уимблдона-2024 Крейчикова вернётся в топ-10 рейтинга WTA и станет седьмой в Чемпионской гонке.

Напомним, Паолини стала первой теннисисткой со времён Серены Уильямс в 2016 году, которой удалось выйти в финалы «Ролан Гаррос» и Уимблдона в один сезон.