Паолини рассказала, о чём мечтает после выступления в двух финалах ТБШ подряд

Итальянская теннисистка Ясмин Паолини, занимающая седьмое место в рейтинге WTA, высказалась о своём прогрессе в текущем сезоне.

— Вы дважды играли в финалах «Шлемов», стали пятой ракеткой мира. О чём дальше мечтаете?

— Не знаю (смеётся). Иногда мне немного страшно слишком сильно мечтать. Скажу так, я вернусь, буду тренироваться и постараюсь оставаться в настоящем. Это моя цель. Постараться держать этот уровень как можно дольше. Если буду держать этот уровень, у меня может быть шанс на большие свершения. Но если не удержу его, ничего хорошего не будет. Сейчас не знаю, о чём мечтать. Сегодня мечтала поднять трофей, но не сложилось. Я просто наслаждаюсь своей позицией. Пятая ракетка мира, невероятно. Я только что сыграла два финала «Шлемов». Я должна быть довольна результатами, — сказала Паолини на пресс-конференции.

Сегодня, 13 июля, в финале Уимблдона-2024 Паолини уступила представительнице Чехии 32-й ракетке мира Барборе Крейчиковой. Встреча завершилась со счётом 6:2, 2:6, 6:4. Ранее она не смогла обыграть Игу Свёнтек в финале «Ролан Гаррос» — 2024.