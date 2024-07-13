ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Паолини: просто наслаждаюсь своими результатами

Паолини: просто наслаждаюсь своими результатами
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянская теннисистка Ясмин Паолини, занимающая седьмое место в рейтинге WTA, высказалась по поводу своего выступления на Уимблдоне-2024.

Уимблдон (ж). Финал
13 июля 2024, суббота. 16:10 МСК
Барбора Крейчикова
32
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
2 		6 4
         
Ясмин Паолини
7
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

«Надо осознать, что я дошла до финала Уимблдона. Это потрясающе. Конечно, сейчас я немного разочарована, но это невероятный год. Я наслаждаюсь и надеюсь, что буду продолжать в том же духе. Постараюсь работать и держать такой уровень тенниса и фокуса. Просто наслаждаюсь своими результатами», — сказала Паолини на пресс-конференции.

Отметим, что Паолини уступила во втором финале турнира «Большого шлема» подряд. Ранее она не смогла обыграть Игу Свёнтек в финале «Ролан Гаррос» — 2024. Несмотря на поражение в финале Уимблдона-2024, 28-летняя Ясмин Паолини обновит личный рейтинговый рекорд и станет пятой ракеткой мира с понедельника, 15 июля.

Материалы по теме
Паолини впервые в карьере станет пятой ракеткой мира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android