Паолини: просто наслаждаюсь своими результатами

Итальянская теннисистка Ясмин Паолини, занимающая седьмое место в рейтинге WTA, высказалась по поводу своего выступления на Уимблдоне-2024.
|1
|2
|3
|
|2
|6
|
|6
|4
«Надо осознать, что я дошла до финала Уимблдона. Это потрясающе. Конечно, сейчас я немного разочарована, но это невероятный год. Я наслаждаюсь и надеюсь, что буду продолжать в том же духе. Постараюсь работать и держать такой уровень тенниса и фокуса. Просто наслаждаюсь своими результатами», — сказала Паолини на пресс-конференции.
Отметим, что Паолини уступила во втором финале турнира «Большого шлема» подряд. Ранее она не смогла обыграть Игу Свёнтек в финале «Ролан Гаррос» — 2024. Несмотря на поражение в финале Уимблдона-2024, 28-летняя Ясмин Паолини обновит личный рейтинговый рекорд и станет пятой ракеткой мира с понедельника, 15 июля.
- 13 июля 2024
-
20:52
-
20:30
-
20:29
-
20:27
-
20:21
-
19:56
-
19:52
-
19:43
-
19:38
-
19:33
-
19:12
-
19:06
-
19:02
-
18:58
-
18:52
-
18:49
-
18:36
-
18:35
-
18:26
-
18:20
-
18:10
-
18:05
-
17:59
-
17:52
-
17:46
-
17:45
-
17:36
-
17:35
-
17:22
-
17:22
-
17:06
-
16:59
-
16:57
-
16:46
-
16:33