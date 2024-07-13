Паолини: просто наслаждаюсь своими результатами

Итальянская теннисистка Ясмин Паолини, занимающая седьмое место в рейтинге WTA, высказалась по поводу своего выступления на Уимблдоне-2024.

«Надо осознать, что я дошла до финала Уимблдона. Это потрясающе. Конечно, сейчас я немного разочарована, но это невероятный год. Я наслаждаюсь и надеюсь, что буду продолжать в том же духе. Постараюсь работать и держать такой уровень тенниса и фокуса. Просто наслаждаюсь своими результатами», — сказала Паолини на пресс-конференции.

Отметим, что Паолини уступила во втором финале турнира «Большого шлема» подряд. Ранее она не смогла обыграть Игу Свёнтек в финале «Ролан Гаррос» — 2024. Несмотря на поражение в финале Уимблдона-2024, 28-летняя Ясмин Паолини обновит личный рейтинговый рекорд и станет пятой ракеткой мира с понедельника, 15 июля.