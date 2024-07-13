Паолини высказалась о своём состоянии после поражения в финале Уимблдона

Итальянская теннисистка Ясмин Паолини, занимающая седьмое место в рейтинге WTA, рассказала, как она себя чувствует после поражения в финале Уимблдона-2024. Сегодня, 13 июля, в матче за титул Паолини уступила представительнице Чехии 32-й ракетке мира Барборе Крейчиковой. Встреча завершилась со счётом 6:2, 2:6, 6:4.

«Сегодня тяжело говорить, но это были хорошие две недели. Надо принять, что случилось сегодня, и усердно работать. Уверена, что я это сделаю. Но сегодня это тяжело, потому что я была близко, но этого оказалось недостаточно», — сказала Паолини на пресс-конференции.

Паолини стала первой теннисисткой со времён Серены Уильямс в 2016 году, которой удалось выйти в финалы «Ролан Гаррос» и Уимблдона в один сезон.