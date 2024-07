Серена Уильямс: никто никогда не должен вступать в конфликт с Кендриком Ламаром

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс пошутила по поводу конфликта американских рэперов Дрейка и Кендрика Ламара.

«Если я чему-то и научилась в этом году, так это тому, что никто из нас… ни один из нас, даже я, никогда не должен вступать в конфликт с Кендриком Ламаром.

Он заставит весь твой родной город тебя не любить. В следующий раз, когда Дрейк придёт на игру «Торонто Рэпторс», они поступят с ним, как с Форрестом Гампом: «Места заняты!» – сказала Уильямс во время своего выступления на ESPYs.

Конфликт Дрейка и Ламара вызвал фурор в социальных сетях, рэперы поочерёдно выпускали дисс-треки в сторону друг друга. Считается, что победу в этом рэп-баттле одержал Кендрик Ламар. Его наиболее ярким треком является Not Like Us.