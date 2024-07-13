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WTA представила топ-10 розыгрышей Елены Рыбакиной на траве

WTA представила топ-10 розыгрышей Елены Рыбакиной на траве
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Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала видеоролик, в котором представлены топ-10 розыгрышей представительницы Казахстана четвёртой ракетки мира Елены Рыбакиной на травяном покрытии.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеороликом «топ-10 розыгрышей Елены Рыбакиной на траве».

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.

Напомним, Рыбакина в шаге от финала завершила выступление на Уимблдоне-2024. В матче 1/2 финала она в трёх сетах уступила чешской теннисистке Барборе Кречиковой. Встреча закончилась со счётом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу представительницы Чехии.

Сегодня, 13 июля, Крейчикова стала чемпионкой Уимблдона-2024. В матче за титул она одолела седьмую ракетку мира итальянскую теннисистку Ясмин Паолини. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 6:2, 2:6, 6:4.

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