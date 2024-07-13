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Испания объявила состав на групповой этап Кубка Дэвиса

Испания объявила состав на групповой этап Кубка Дэвиса
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Мужская сборная Испании по теннису объявила состав на следующий этап Кубка Дэвиса, который состоится с 10 по 15 сентября.

Главным тренером команды выступит Давид Феррер. В состав команды вошли трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас, а также Роберто Баутиста-Агут, Пабло Карреньо-Буста, Марсель Гранольерс.

Напомним, испанцы попали в квартет B и сыграют с национальными командами Австралии, Чехии и Франции.

Обладателем Кубка Дэвиса 2021 года стала сборная России. При этом в следующем сезоне россияне не смогли защитить свой титул, так как Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство России и Беларуси и сняла их сборные с командных соревнований.

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