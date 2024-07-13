«Лучший матч». Советская теннисистка Ольга Морозова вспомнила свою игру с Билли Джин Кинг

Знаменитая советская теннисистка Ольга Морозова вспомнила свою игру с экс первой ракеткой мира, бывшим президентом WTA американкой Билли Джин Кинг на Уимблдоне-1974.

«Думаю, лучший матч на Уимблдоне я провела против Билли. Я обыграла её в Филадельфии в начале того года, но всё равно это не сравнится с этой игрой. Дело в том, что мне всегда нравилось играть против Билли, потому что она была похожа на меня, однако, как мне кажется, она была более креативной. Думаю, я сыграла свой лучший матч. Это было на корте № 1, старом корте №1», — приводит слова Ольги Морозовой Tennis Majors.

Напомним, Билли Джин Кинг является победительницей 39 турниров «Большого шлема» (12 в одиночке, 16 в паре, 11 в миксте).