Крейчикова обратилась к Паолини после финала Уимблдона

32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова обратилась к своей сопернице по финалу Уимблдона-2024 Ясмин Паолини.
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«Поздравляю Ясмин и её команду. Она провела отличные две недели. Это был отличный финал. Мы боролись за каждый мяч. В конечном итоге повезло мне. Всего несколько недель назад она сыграла в финале «Ролан Гаррос». Потрясающе, что она добилась таких результатов за такое короткое время. Поздравляю!» — сказала Крейчикова.
Это второй титул на турнире «Большого шлема» в карьере 28-летней чешки. Первый свой трофей на ТБШ в одиночном разряде Барбора выиграла в 2021 году – на «Ролан Гаррос». Тогда она в финале обыграла российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову. По итогам Уимблдона-2024 Крейчикова вернётся в топ-10 рейтинга WTA и станет седьмой в Чемпионской гонке.
- 13 июля 2024
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