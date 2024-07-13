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Крейчикова обратилась к Паолини после финала Уимблдона

Крейчикова обратилась к Паолини после финала Уимблдона
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32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова обратилась к своей сопернице по финалу Уимблдона-2024 Ясмин Паолини.

Уимблдон (ж). Финал
13 июля 2024, суббота. 16:10 МСК
Барбора Крейчикова
32
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
2 		6 4
         
Ясмин Паолини
7
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

«Поздравляю Ясмин и её команду. Она провела отличные две недели. Это был отличный финал. Мы боролись за каждый мяч. В конечном итоге повезло мне. Всего несколько недель назад она сыграла в финале «Ролан Гаррос». Потрясающе, что она добилась таких результатов за такое короткое время. Поздравляю!» — сказала Крейчикова.

Это второй титул на турнире «Большого шлема» в карьере 28-летней чешки. Первый свой трофей на ТБШ в одиночном разряде Барбора выиграла в 2021 году – на «Ролан Гаррос». Тогда она в финале обыграла российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову. По итогам Уимблдона-2024 Крейчикова вернётся в топ-10 рейтинга WTA и станет седьмой в Чемпионской гонке.

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