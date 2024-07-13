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«Очень сложно объяснить, что сейчас чувствую». Крейчикова — о победе на Уимблдоне

«Очень сложно объяснить, что сейчас чувствую». Крейчикова — о победе на Уимблдоне
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32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова высказалась о своих эмоциях после победы на Уимблдоне-2024. Сегодня, 13 июля, в матче за титул Крейчикова обыграла представительницу Италии седьмую ракетку мира Ясмин Паолини. Встреча завершилась со счётом 6:2, 2:6, 6:4.

Уимблдон (ж). Финал
13 июля 2024, суббота. 16:10 МСК
Барбора Крейчикова
32
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
2 		6 4
         
Ясмин Паолини
7
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

«У меня сейчас нет слов. Невозможно поверить, что всё это произошло. Однозначно это лучший день в моей теннисной карьере и лучший день в моей жизни. Очень сложно объяснить, что я сейчас чувствую», — сказала Крейчикова.

Это второй титул на турнире «Большого шлема» в карьере 28-летней чешки. Первый свой трофей на ТБШ в одиночном разряде Барбора выиграла в 2021 году – на «Ролан Гаррос». Тогда она в финале обыграла российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову. По итогам Уимблдона-2024 Крейчикова вернётся в топ-10 рейтинга WTA и станет седьмой в Чемпионской гонке.

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