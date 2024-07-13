Стала известна сетка турнира в Палермо, где сыграют Эрика Андреева и Анна Блинкова

Стала известна жеребьёвка одиночного разряда грунтового турнира категории WTA-250 в Палермо (Италия). 101-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева начнёт соревнования матчем с представительницей Латвии Дарьей Семенистой. Другая россиянка Анна Блинкова в первом круге встретится с австралийкой Астрой Шармой.

Турнир в Палермо состоится с 15 по 21 июля. Призовой фонд турнира составит € 232 244.

Напомним, на минувшем Уимблдоне Эрика Андреева не сумела пробиться в третий круг соревнований, уступив 37-й ракетке мира хорватке Донне Векич со счётом 2:6, 3:6. Блинкова завершила своё выступление уже после первого матча, проиграв в двух сетах 24-й ракетке мира французской спортсменке Каролин Гарсии. Встреча закончилась со счётом 6:4, 7:5 в пользу представительницы Франции.