Финн Хелиоваара и британец Паттен выиграли парный Уимблдон-2024, отыграв три матчбола

Финский теннисист Харри Хелиоваара и британец Хенри Паттен стали чемпионами Уимблдона-2024 в мужском парном разряде. В финале они одолели австралийский дуэт Макс Пёрселл/Джордан Томпсон в драматичном матче – 6:7 (7:9), 7:6 (10:8), 7:6 (11:9).

Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты. Австралийцы имели три матчбола во втором сете, один из которых был на их подаче. На тай-брейке финального сета Пёрселл и Томпсон трижды вели с мини-брейком, но не сумели реализовать преимущество.

Для 35-летнего финского теннисиста эта победа стала второй в финале турнира «Большого шлема». На US Open – 2023 Хелиоваара победил в смешанном парном разряде с Анной Данилиной из Казахстана. Для 28-летнего Паттена это первый титул на ТБШ.