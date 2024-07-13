Финн Хелиоваара и британец Паттен выиграли парный Уимблдон-2024, отыграв три матчбола
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Финский теннисист Харри Хелиоваара и британец Хенри Паттен стали чемпионами Уимблдона-2024 в мужском парном разряде. В финале они одолели австралийский дуэт Макс Пёрселл/Джордан Томпсон в драматичном матче – 6:7 (7:9), 7:6 (10:8), 7:6 (11:9).
Уимблдон — парный разряд (м). Финал
13 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Макс Пёрселл
Джордан Томпсон
М. Пёрселл Д. Томпсон
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|6 8
|6 9
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|7 10
|7 11
Харри Хелиоваара
Хенри Паттен
Х. Хелиоваара Х. Паттен
Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты. Австралийцы имели три матчбола во втором сете, один из которых был на их подаче. На тай-брейке финального сета Пёрселл и Томпсон трижды вели с мини-брейком, но не сумели реализовать преимущество.
Для 35-летнего финского теннисиста эта победа стала второй в финале турнира «Большого шлема». На US Open – 2023 Хелиоваара победил в смешанном парном разряде с Анной Данилиной из Казахстана. Для 28-летнего Паттена это первый титул на ТБШ.
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