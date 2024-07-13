«Величайшее достижение». Кузнецова — о победе Крейчиковой на Уимблдоне-2024

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась мнением о победе Барборы Крейчиковой в финале Уимблдона-2024.

«Барбора Крейчикова — чемпионка Уимблдона! Раздав все интервью, Барбора отправилась смотреть на своё имя в табличке чемпионок Уимблдона и расплакалась, увидев также имя своего тренера Яны Новотной, которая победила здесь в 1998 году — Яна ушла из жизни семь лет назад после борьбы с онкологическим заболеванием. Я отлично помню, как они путешествовали по турнирам вместе. Во время перелёта из Дохи в Дубай Яна подходила ко мне и задавала разные вопросы. Она явно была вовлечена в карьеру Барборы и очень за неё переживала, очень тепло к ней относилась. И поэтому для Крейчиковой выиграть Уимблдон — это тоже определённый месседж и дань уважения её тренеру. Уверена, она всё это сейчас видит и гордится своей подопечной. Очень рада за Барбору, это величайшее достижение», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Сегодня, 13 июля, Крейчикова стала чемпионкой Уимблдона-2024. В финале она одолела седьмую ракетку мира итальянскую теннисистку Ясмин Паолини. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 6:2, 2:6, 6:4.