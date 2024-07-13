Стала известна сетка турнира в Будапеште, где сыграют четыре россиянки

Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия). На турнире примут участие четыре российские теннисистки – Диана Шнайдер, Элина Аванесян, Камилла Рахимова и Мария Тимофеева. На турнир в Будапеште также заявлялись Дарья Касаткина и Екатерина Александрова, но отказались от участия в соревнованиях.

Матчи первого круга с участием россиянок:

Диана Шнайдер (1) – Фанни Штолляр (Венгрия)

Элина Аванесян – Магдалена Френх (Польша)

Камилла Рахимова – Анна-Каролина Шмидлова (Словакия)

Мария Тимофеева – победительница квалификации

Соревнования в Будапеште пройдут с 15 по 21 июля. Действующей чемпионкой турнира является Мария Тимофеева. В 2023 году в финале она обыграла украинскую теннисистку Катерину Байндль со счётом 6:3, 3:6, 6:0.