Двукратная победительница турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Виктория Азаренко поздравила финалисток Уимблдона-2024, чешку Барбору Крейчикову и итальянку Ясмин Паолини, с их достижениями. Напомним, Крейчикова выиграла в финале в трёх сетах.

«Поздравляю Барбору с особенным титулом на Уимблдоне! Возможно, мы не до конца понимаем, как много это значит на личном уровне, но через её эмоции это очень красиво передаётся.

И поздравляю Ясмин с очередными двумя невероятными неделями! Потрясающая борьба и радость, которую она привносит в соревнования», – написала Азаренко в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

Виктория Азаренко не играла на Уимблдоне-2024 из-за травмы. Она снялась за несколько дней до начала турнира.