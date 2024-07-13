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Виктория Азаренко поздравила финалисток Уимблдона-2024

Виктория Азаренко поздравила финалисток Уимблдона-2024
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Виктория Азаренко поздравила финалисток Уимблдона-2024, чешку Барбору Крейчикову и итальянку Ясмин Паолини, с их достижениями. Напомним, Крейчикова выиграла в финале в трёх сетах.

Уимблдон (ж). Финал
13 июля 2024, суббота. 16:10 МСК
Барбора Крейчикова
32
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
2 		6 4
         
Ясмин Паолини
7
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

«Поздравляю Барбору с особенным титулом на Уимблдоне! Возможно, мы не до конца понимаем, как много это значит на личном уровне, но через её эмоции это очень красиво передаётся.

И поздравляю Ясмин с очередными двумя невероятными неделями! Потрясающая борьба и радость, которую она привносит в соревнования», – написала Азаренко в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

Виктория Азаренко не играла на Уимблдоне-2024 из-за травмы. Она снялась за несколько дней до начала турнира.

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