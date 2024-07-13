Виктория Азаренко поздравила финалисток Уимблдона-2024
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Виктория Азаренко поздравила финалисток Уимблдона-2024, чешку Барбору Крейчикову и итальянку Ясмин Паолини, с их достижениями. Напомним, Крейчикова выиграла в финале в трёх сетах.
Уимблдон (ж). Финал
13 июля 2024, суббота. 16:10 МСК
32
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|6
|
|6
|4
7
Ясмин Паолини
Я. Паолини
«Поздравляю Барбору с особенным титулом на Уимблдоне! Возможно, мы не до конца понимаем, как много это значит на личном уровне, но через её эмоции это очень красиво передаётся.
И поздравляю Ясмин с очередными двумя невероятными неделями! Потрясающая борьба и радость, которую она привносит в соревнования», – написала Азаренко в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).
Виктория Азаренко не играла на Уимблдоне-2024 из-за травмы. Она снялась за несколько дней до начала турнира.
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