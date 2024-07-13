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Петрова: если Шнайдер будет так дальше играть, то и «Большой шлем» можно выиграть

Петрова: если Шнайдер будет так дальше играть, то и «Большой шлем» можно выиграть
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Бронзовый призёр Олимпийских игр Надежда Петрова дала комментарий по поводу выступления российской теннисистки Дианы Шнайдер на Уимблдоне-2024.

«Очень понравилось, как играла Диана Шнайдер. Она очень уверенно играла — понравился её матч против Стивенс. Я подумала, что если так дальше играть, то и «Большой шлем» можно выиграть, именно на траве.
Она играла просто великолепно: чётко, по линиям. Не дала никаких шансов сопернице. А дальше не смогла уже показать такой же теннис. На двухнедельном турнире тяжело раз за разом показывать впечатляющую игру, а также сохранять правильный психологический настрой и уверенность в себе», — приводит слова Петровой ТАСС.

Напомним, 30-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер уступила в третьем круге на Уимблдоне-2024. 20-летняя россиянка проиграла 17-й ракетке мира американке Эмме Наварро со счётом 6:2, 3:6, 4:6.

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