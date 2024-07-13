Алькарас — перед финалом: выхожу на каждый матч, зная, что есть вероятность проигрыша

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался по поводу предстоящего финала Уимблдона-2024.

«Стараюсь не думать о защите титула. Я выхожу на каждый матч, зная, что есть вероятность проигрыша. Каждый матч — это битва, противник покажет свою лучшую игру, чтобы одолеть тебя. Лично я работаю над тем, чтобы справляться с напряжением. Нервозность — это нормально, но её нужно контролировать», — приводит слова Алькараса Tennis World USA.

В полуфинальном матче Уимблдона-2024 его действующий чемпион Алькарас (3) со счётом 6:7 (1:7), 6:3, 6:4, 6:4 обыграл чемпиона US Open — 2021 пятую ракетку мира россиянина Даниила Медведева (5).

В финале Уимблдона Алькарас сразится с Новаком Джоковичем в воскресенье, 14 июля.